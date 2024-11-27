مسارات جديـدة لباص عمّان - اسماء المناطق

وتشمل هذه التعديلات، التي أعلنت عنها الشركة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعديل أجرة مسار (1) مجمع المحطة / المنارة لتصبح 0.5 دينار، وتعديل مسار (7) مجمع المحطة - الونانات وتعديل أجرته لتصبح 0.5 دينار.
كما شملت تعديل مسار (42) المستشفى الإسلامي / محطة صويلح ليدخل مجمع الحسين للأعمال وصولاً لنهاية المسار، وتعديل مسار (51) ليصبح دوار الجمرك - دوار خلدا ودخوله لدوار المدينة الطبية ومجمع الحسين للأعمال.
وتضمنت أيضا؛ تعديل مسار (52) دوار المدينة الرياضية / دوار خلدا / مجمع الحسين للأعمال ليصبح نهاية المسار داخل المجمع، إضافة إلى تعديل مسار (67) ليصبح محطة الباص السريع/ماركا – الحزام الدائري وتعديل أجرته لتصبح 0.5 دينار.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية المبادر في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين
-
النقل البري تسمح للهايبرد بالعمل على السفريات الخارجية
-
جلالة الملك يجتمع بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في قمة ثلاثية
-
الجامعةُ الأردنيّة وكليّةُ الجرّاحين الملكيّة في إيرلندا توقّعان مذكّرةَ تفاهم أكاديميّ
-
وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا
-
حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل
-
التهتموني تبحث تعزيز التعاون لتنظيم قطاع الشحن البحري وتطوير الخدمات اللوجستية
-
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يزور السلط