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مسارات جديـدة لباص عمّان - اسماء المناطق

باص عمّان
باص عمّان
الأربعاء، 27-11-2024 02:36 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، المشغل لخدمة باص عمّان والباص سريع التردد، عن إجراء تعديلات جديدة على بعض المسارات وتعرفة الرسوم الخاصة بها، اعتبارا من الأحد المقبل الموافق الأول من كانون الأول، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.

وتشمل هذه التعديلات، التي أعلنت عنها الشركة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعديل أجرة مسار (1) مجمع المحطة / المنارة لتصبح 0.5 دينار، وتعديل مسار (7) مجمع المحطة - الونانات وتعديل أجرته لتصبح 0.5 دينار.

كما شملت تعديل مسار (42) المستشفى الإسلامي / محطة صويلح ليدخل مجمع الحسين للأعمال وصولاً لنهاية المسار، وتعديل مسار (51) ليصبح دوار الجمرك - دوار خلدا ودخوله لدوار المدينة الطبية ومجمع الحسين للأعمال.

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وتضمنت أيضا؛ تعديل مسار (52) دوار المدينة الرياضية / دوار خلدا / مجمع الحسين للأعمال ليصبح نهاية المسار داخل المجمع، إضافة إلى تعديل مسار (67) ليصبح محطة الباص السريع/ماركا – الحزام الدائري وتعديل أجرته لتصبح 0.5 دينار.

 
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