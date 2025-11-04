الأربعاء 2025-11-05 12:00 ص
 

الأمن يكشف تفاصيل الحقيبة المشتبه بها وسط العاصمة

الثلاثاء، 04-11-2025 10:28 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الأمن تعاملت مساء اليوم مع بلاغ حول حقيبة موضوعة بشكل مريب في وسط العاصمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتأمين الموقع فورًا.اضافة اعلان


وأضاف أنه بعد الكشف على الحقيبة من قبل الفرق المختصة، تبيّن أنها تحتوي على مجموعة ملابس تعود لأحد الوافدين.
 
 
