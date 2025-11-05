الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على مشروع قانون يتيح "إعدام الأسرى"

06:42 ص

يصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على مشروع قانون "إعدام الأسرى"، بعدما أقرّته لجنة الأمن، الاثنين، وهو مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.





وقال المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، إن إقرار لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي لما يُسمّى بـ«قانون إعدام الأسرى» يمثّل «خطوة خطيرة وجريمة قانونية وإنسانية تُضاف إلى سجلّ الاحتلال»، وتعكس «العقلية الفاشية والعنصرية التي تحكم حكومة بنيامين نتنياهو ووزيره بن غفير».



وأضاف النجار أن القانون يندرج في إطار الحرب الشاملة والإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن الهدف منه شرعنة عمليات القتل الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتحويلها إلى قانون رسمي يمنح غطاءً لعمليات الإعدام المنظمة.