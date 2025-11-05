الأربعاء 2025-11-05 07:44 ص
 

الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على مشروع قانون يتيح "إعدام الأسرى"

قاعة الكنيست الإسرائيلي
قاعة الكنيست الإسرائيلي
 
الأربعاء، 05-11-2025 06:42 ص
الوكيل الإخباري-   يصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على مشروع قانون "إعدام الأسرى"، بعدما أقرّته لجنة الأمن، الاثنين، وهو مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.اضافة اعلان


وقال المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، إن إقرار لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي لما يُسمّى بـ«قانون إعدام الأسرى» يمثّل «خطوة خطيرة وجريمة قانونية وإنسانية تُضاف إلى سجلّ الاحتلال»، وتعكس «العقلية الفاشية والعنصرية التي تحكم حكومة بنيامين نتنياهو ووزيره بن غفير».

وأضاف النجار أن القانون يندرج في إطار الحرب الشاملة والإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن الهدف منه شرعنة عمليات القتل الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتحويلها إلى قانون رسمي يمنح غطاءً لعمليات الإعدام المنظمة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

زهران ممداني

عربي ودولي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية مدينة نيويورك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الولايات المتحدة تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن

2350 اعتداء في الضفة خلال شهر أكتوبر

فلسطين 2350 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر

النفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

https://www.alwakeelnews.com/story/752636

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الاربعاء 5-11-2025

قاعة الكنيست الإسرائيلي

فلسطين الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على مشروع قانون يتيح "إعدام الأسرى"

عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة