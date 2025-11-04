أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة

09:19 م

حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات الجوية العارضة القادمة مباشرة من جمهورية بولندا تحمل على متنها 189 سائحا، معلنةً بذلك انطلاق الموسم السياحي الشتوي لعام 2025، عبر جسر جوي منتظم بواقع رحلة أسبوعية ولمدة عام واحد (نهاية 2026).





وجرى استقبال الرحلة بحضور مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت حسان النابلسي، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، ومدير مطار الملك الحسين الدولي رمزي عرفات، وذلك تأكيدًا على مكانة الأردن ومدينة العقبة كوجهة سياحية آمنة ومتميزة على سواحل البحر الأحمر، يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم.



وأكد النابلسي أن استئناف الرحلات السياحية المباشرة من بولندا يشكل انطلاقة جديدة للعقبة ضمن خططها الرامية إلى تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن تسيير الرحلات المنتظمة خلال فصل الشتاء سيسهم في زيادة أعداد الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة والمثلث السياحي الذهبي.



وأوضح النابلسي أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص، بهدف دعم القطاع السياحي المحلي وتعزيز استدامة النشاط الاقتصادي في المدينة خلال موسم الشتاء.



وأضاف أن العقبة تمتلك من المقومات ما يجعلها وجهة مفضلة للسياح الأوروبيين، بفضل طقسها الدافئ وشواطئها الخلابة وتنوع أنشطتها السياحية، مشيرًا إلى أن السلطة بالتعاون مع كافة الشركاء تعمل على توسيع الأسواق المستهدفة واستقطاب مزيد من الرحلات المباشرة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة المدينة على خريطة السياحة العالمية ويؤكد على قدرتها على استقبال أعداد متزايدة من الزوار.



من جانبه، أكد عرفات جاهزية المطار التامة لاستقبال الرحلات والسياح، مبينًا أن استئناف الرحلات العارضة يعكس الثقة المتنامية بالموقع السياحي للعقبة وبالخدمات الجوية والميدانية التي يقدمها المطار وفق أعلى المعايير العالمية.

