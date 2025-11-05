فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، في عدد من مناطق دير علا، وذلك ضمن برنامجها الدوري للصيانة السنوية.

مدة الفصل: من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً.