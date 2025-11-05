الأربعاء 2025-11-05 07:43 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

محطة توليد كهرباء
محطة توليد كهرباء
 
الأربعاء، 05-11-2025 05:55 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، في عدد من مناطق دير علا، وذلك ضمن برنامجها الدوري للصيانة السنوية.

مدة الفصل: من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً.


المناطق المتأثرة:
جزء من رويحة، جزء من ضرار، تفرع ضرار الزراعي، أبو عبيدة الزراعي، مضخة أبو الزيغان، مزرعة العنزي، مدرسة رويحة الأساسية، مشاغل الرويحة، بيت الضيافة، مدرسة ضرار بن الأزور، تفرع جاد الحق، محطة محروقات ضرار، تفرع حي أبو غنام، تفرع ريف المعشر ومجاوريه.
وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي لغايات صيانة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة و.

 
 
