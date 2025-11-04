الفيصلي يستقبل وفد نادي سلوان المقدسي

ورحّب رئيس اللجنة المؤقتة أحمد الوريكات بوفد سلوان المقدسي، مؤكدا حرص النادي الفيصلي، كما هو حرص الأردن، على دعم الأشقاء في فلسطين في مختلف المجالات بما في ذلك الشأن الرياضي.
بدوره، أعرب النادي المقدسي عن سعادته بتواجده في هذا البلد المضياف بقيادته الهاشمية وشعبه الكريم، مؤكدًا قوة العلاقة التي تجمع الناديين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملف التوأمة بين الناديين ووضع الخطوط العريضة للسير في هذا الملف.
