بني مصطفى تؤكد عمق الشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل

وأكدت بني مصطفى، خلال اللقاء، عمق الشراكة الطويلة والمثمرة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة إنقاذ الطفل في الأردن، مشيدة بالدور الريادي الذي تضطلع به المنظمة في دعم البرامج الموجهة للأطفال، لا سيما في المجتمعات الأكثر حاجة والمتأثرة بالأزمات.
وأشارت إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الأردن على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية ذات المصداقية والخبرة في حماية وتمكين الأطفال.
واستعرضت بني مصطفى أبرز الممارسات الفضلى التي حققتها المملكة الأردنية الهاشمية في مجال حماية الطفل، مبينة أن الأردن يمتلك منظومة متكاملة تستند إلى قانون حقوق الطفل لعام 2022، الذي يُعد محطة تشريعية رائدة على المستوى العربي.
وتطرقت إلى أبرز البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة، مؤكدة أهمية برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر، والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج التوعية الوالدية، وأضافت أن هناك مبادرة عالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال بما فيهم الفتيات وخاصة العنف الرقمي.
وأشارت بني مصطفى إلى تطلع الوزارة إلى شراكة استراتيجية ممتدة مع منظمة إنقاذ الطفل ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، خاصة في محور "تمكين الأسر وحماية الأطفال"، لافتة إلى أهمية تطوير برامج وطنية مشتركة تُعنى بالتعليم المبكر، والصحة النفسية، وتمكين الأسر، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وتحسين نظم البيانات والرصد والمتابعة الخاصة بالأطفال .
من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية، عن تقديرها لجهود المملكة الأردنية الهاشمية في مجال حماية الطفولة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون الفني والمعرفي بين الجانبين لتطوير أنظمة حماية الطفل المستجيبة للأزمات، وتعزيز الخدمات الرقمية الدامجة للأطفال، وبرامج دعم المراهقين والأسر.
وأكدت حرص المنظمة على مواصلة العمل مع الوزارة لتوسيع نطاق البرامج المشتركة، لا سيما في مجالات التعليم المبكر، والصحة النفسية، وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، مشيرةً إلى أن الأردن يُعد نموذجًا إقليميًا في تبني سياسات مستجيبة لاحتياجات الأطفال .
يشار إلى أن اللقاء جرى بحضور كل من المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وشرق أوروبا أحمد الهنداوي، والمديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل في الأردن دانا عريقات، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومساعد الأمين العام للتنمية وشؤون المحافظات في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور احمد أبو حيدر.
-
أخبار متعلقة
-
الفيصلي يستقبل وفد نادي سلوان المقدسي
-
الأمن يكشف تفاصيل الحقيبة المشتبه بها وسط العاصمة
-
أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة
-
وزير الشباب يفتتح ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في معان ويتفقد عدداً من المراكز
-
إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود
-
الأردن يحقق نجاحًا عالميًا في أسواق السندات الدولية
-
صوقار يكشف تفاصيل الخسارة التاريخية لفريق الحسين النسوي بنتيجة 35
-
وزير السياحة والآثار: تطوير المنتج السياحي وتنمية السياحة في صلب خططنا لمحافظتي الطفيلة والكرك