بني مصطفى تؤكد عمق الشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، المديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية إنجر آشينغ، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تعقد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت بني مصطفى، خلال اللقاء، عمق الشراكة الطويلة والمثمرة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة إنقاذ الطفل في الأردن، مشيدة بالدور الريادي الذي تضطلع به المنظمة في دعم البرامج الموجهة للأطفال، لا سيما في المجتمعات الأكثر حاجة والمتأثرة بالأزمات.



وأشارت إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الأردن على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية ذات المصداقية والخبرة في حماية وتمكين الأطفال.



واستعرضت بني مصطفى أبرز الممارسات الفضلى التي حققتها المملكة الأردنية الهاشمية في مجال حماية الطفل، مبينة أن الأردن يمتلك منظومة متكاملة تستند إلى قانون حقوق الطفل لعام 2022، الذي يُعد محطة تشريعية رائدة على المستوى العربي.



وتطرقت إلى أبرز البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة، مؤكدة أهمية برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر، والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج التوعية الوالدية، وأضافت أن هناك مبادرة عالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال بما فيهم الفتيات وخاصة العنف الرقمي.



وأشارت بني مصطفى إلى تطلع الوزارة إلى شراكة استراتيجية ممتدة مع منظمة إنقاذ الطفل ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، خاصة في محور "تمكين الأسر وحماية الأطفال"، لافتة إلى أهمية تطوير برامج وطنية مشتركة تُعنى بالتعليم المبكر، والصحة النفسية، وتمكين الأسر، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وتحسين نظم البيانات والرصد والمتابعة الخاصة بالأطفال .



من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية، عن تقديرها لجهود المملكة الأردنية الهاشمية في مجال حماية الطفولة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون الفني والمعرفي بين الجانبين لتطوير أنظمة حماية الطفل المستجيبة للأزمات، وتعزيز الخدمات الرقمية الدامجة للأطفال، وبرامج دعم المراهقين والأسر.



وأكدت حرص المنظمة على مواصلة العمل مع الوزارة لتوسيع نطاق البرامج المشتركة، لا سيما في مجالات التعليم المبكر، والصحة النفسية، وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، مشيرةً إلى أن الأردن يُعد نموذجًا إقليميًا في تبني سياسات مستجيبة لاحتياجات الأطفال .