الأربعاء 2025-11-05 07:43 ص
 

الأمن ينعى عز الدين المواجدة

مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة السير العميد رائد العساف في تشييع جثمان الوكيل عزالدين عبدالعزيز علي المواجده إلى مقبرة البلدة في محافظة الكرك. ونقل العمي
جانب من تشييع الجثمان
 
الأربعاء، 05-11-2025 06:32 ص

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة السير العميد رائد العساف في تشييع جثمان الوكيل عز الدين عبدالعزيز علي المواجده إلى مقبرة البلدة في محافظة الكرك.

اضافة اعلان


ونقل العميد العساف أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية إلى ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


كما شارك في التشييع مدير شرطة محافظة الكرك العميد غازي الرعود، وقائد درك مؤاب العقيد الركن محمد المشاقبة، وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

زهران ممداني

عربي ودولي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية مدينة نيويورك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الولايات المتحدة تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن

2350 اعتداء في الضفة خلال شهر أكتوبر

فلسطين 2350 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر

النفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

https://www.alwakeelnews.com/story/752636

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الاربعاء 5-11-2025

قاعة الكنيست الإسرائيلي

فلسطين الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على مشروع قانون يتيح "إعدام الأسرى"

عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة