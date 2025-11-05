الأمن ينعى عز الدين المواجدة

ونقل العميد العساف أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية إلى ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما شارك في التشييع مدير شرطة محافظة الكرك العميد غازي الرعود، وقائد درك مؤاب العقيد الركن محمد المشاقبة، وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
