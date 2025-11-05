الأمن ينعى عز الدين المواجدة

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة السير العميد رائد العساف في تشييع جثمان الوكيل عز الدين عبدالعزيز علي المواجده إلى مقبرة البلدة في محافظة الكرك.

ونقل العميد العساف أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية إلى ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.