مستشفى المقاصد: 713 مريضا استفاد من اليوم الطبي المجاني في مادبا

الوكيل الإخباري- نظم مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوما طبيا مجانيا في منطقة المريجمات والحوية بمحافظة مادبا.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم أمس الثلاثاء، ضمن منتديات الوعظ والإرشاد برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.