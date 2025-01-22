مستشفى المقاصد: 713 مريضا استفاد من اليوم الطبي المجاني في مادبا

وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم أمس الثلاثاء، ضمن منتديات الوعظ والإرشاد برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.
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