 
الأربعاء 2025-01-22 05:55 م
 

مستشفى المقاصد: 713 مريضا استفاد من اليوم الطبي المجاني في مادبا

713 مريضا استفاد من اليوم الطبي المجاني في مادبا
713 مريضا استفاد من اليوم الطبي المجاني في مادبا
الأربعاء، 22-01-2025 05:50 م

الوكيل الإخباري-   نظم مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوما طبيا مجانيا في  منطقة المريجمات والحوية بمحافظة مادبا.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم أمس الثلاثاء، ضمن منتديات الوعظ والإرشاد برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

 

وأضاف الشلول أنه تم إجراء الفحوصات المخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، كما أجري فحص للسمع بالتعاون مع مركز للسمعيات، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي بلغ 713 مريضا.

 
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