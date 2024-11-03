مستشفى الملك المؤسس وسفارة التشيك يوقعان اتفاقية المرحلة الثالثة للمنحة الطبية

وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها مدير عام المستشفى الدكتور خلدون البشايرة، والقائم بأعمال السفارة التشيكية بالإنابة سيلفا بافلاسوفا، إعادة تأهيل أقسام الخداج والنسائية ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووحدة العناية الحثيثة وأقسام المرضى بالطابق العاشر في المستشفى.
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