مستشفى الملك المؤسس وسفارة التشيك يوقعان اتفاقية المرحلة الثالثة للمنحة الطبية

الوكيل الإخباري- وقعت مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي وسفارة الجمهورية التشيكية في الأردن، اليوم الأحد، اتفاقية المرحلة الثالثة من منحة المعدات الطبية التشيكية المقدمة ضمن برنامج إعادة إعمار الجمهورية التشيكية للشرق الأوسط 2022-2024.

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