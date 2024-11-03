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مستشفى الملك المؤسس وسفارة التشيك يوقعان اتفاقية المرحلة الثالثة للمنحة الطبية

مستشفى الملك المؤسس وسفارة التشيك يوقعان اتفاقية
مستشفى الملك المؤسس وسفارة التشيك يوقعان اتفاقية
الأحد، 03-11-2024 06:02 م

الوكيل الإخباري-    وقعت مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي وسفارة الجمهورية التشيكية في الأردن، اليوم الأحد، اتفاقية المرحلة الثالثة من منحة المعدات الطبية التشيكية المقدمة ضمن برنامج إعادة إعمار الجمهورية التشيكية للشرق الأوسط 2022-2024.

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وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها مدير عام المستشفى الدكتور خلدون البشايرة، والقائم بأعمال السفارة التشيكية بالإنابة سيلفا بافلاسوفا، إعادة تأهيل أقسام الخداج والنسائية ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووحدة العناية الحثيثة وأقسام المرضى بالطابق العاشر في المستشفى.

 
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