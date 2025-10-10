مستشفى الملك المؤسس ينفذ سلسلة محاضرات توعوية صحية

الوكيل الإخباري- نفذ مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، سلسلة من المحاضرات التوعوية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي، في مدينة الحسن الصناعية.

وقال مسؤول العلاقات العامة في المستشفى محمود القضاة، إن تنظيم الفعاليات جاء في إطار حرص المستشفى المستمر على نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر ودوره في الوقاية والعلاج، إضافةً إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالمرض وتشجيع الفحص الذاتي والدوري.



بدورها أشارت الدكتورة شهد قدور من قسم الأشعة في المستشفى، إلى أبرز الإرشادات المتعلقة بالفحص الذاتي للثدي وأهمية الكشف المبكر في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات.