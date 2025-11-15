بيان صادر عن مديرية الأمن العام

02:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753872 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1039) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:29) دقيقة كما تم التعامل مع (125) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(76) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة. اضافة اعلان





