وزير النقل يترأس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الخط الحجازي

الوكيل الإخباري- ترأس وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم السبت، اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، الذي انعقد داخل إحدى العربات التاريخية المخصصة للركاب (المقصورة).

وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بخطط التطوير والتحديث، وآليات تفعيل المشاريع المستقبلية بما يتناسب مع رؤية المؤسسة.



وقام القطامين بجولة داخل مرافق مؤسسة الخط الحجازي، واطلع على المشاريع المستقبلية، وتابع أعمال إعادة التأهيل والصيانة للقاطرات والعربات، إلى جانب الوقوف على آخر تطورات أعمال المتحف الخاص بالمؤسسة.



وأكد وزير النقل أهمية المحافظة على هذا الإرث التاريخي العريق الذي يمثل جزءا أصيلا من هوية النقل في الأردن، مشددا على ضرورة تطوير البنية التحتية للمؤسسة ورفدها بكفاءات مدربة بما يضمن استدامة عملها وتعزيز دورها السياحي والتراثي.



وقال إن "وجودنا في هذا المتحف التاريخي المفتوح يعكس أصالة الماضي ويجسد مسيرة التطور في قطاع النقل، وهو من أهم المعالم التي تربط الأجيال بتاريخ الوطن".