السبت 2025-11-15 04:22 م
 

وزير النقل يترأس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الخط الحجازي

وزير النقل الدكتور نضال القطامين
وزير النقل الدكتور نضال القطامين
 
السبت، 15-11-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري-    ترأس وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم السبت، اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، الذي انعقد داخل إحدى العربات التاريخية المخصصة للركاب (المقصورة).

اضافة اعلان


وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بخطط التطوير والتحديث، وآليات تفعيل المشاريع المستقبلية بما يتناسب مع رؤية المؤسسة.


وقام القطامين بجولة داخل مرافق مؤسسة الخط الحجازي، واطلع على المشاريع المستقبلية، وتابع أعمال إعادة التأهيل والصيانة للقاطرات والعربات، إلى جانب الوقوف على آخر تطورات أعمال المتحف الخاص بالمؤسسة.


وأكد وزير النقل أهمية المحافظة على هذا الإرث التاريخي العريق الذي يمثل جزءا أصيلا من هوية النقل في الأردن، مشددا على ضرورة تطوير البنية التحتية للمؤسسة ورفدها بكفاءات مدربة بما يضمن استدامة عملها وتعزيز دورها السياحي والتراثي.


وقال إن "وجودنا في هذا المتحف التاريخي المفتوح يعكس أصالة الماضي ويجسد مسيرة التطور في قطاع النقل، وهو من أهم المعالم التي تربط الأجيال بتاريخ الوطن".


من جانبه، أوضح مدير عام المؤسسة زاهي خليل، أن المؤسسة تعمل حاليا على تطوير وإعادة تأهيل المحطات المنتشرة من شمال المملكة إلى جنوبها، مضيفا أن هناك خططا مستقبلية طموحة ستنفذ وفق برنامج زمني محدد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

كهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

فعاليات يوم طبي مجاني في نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية

أخبار محلية العيسوي يرعى فعاليات يوم طبي مجاني في نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية بعنوان (صحة العمر الذهبي)

سرايا القدس-كتيبة نابلس: فجرنا عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال

فلسطين سرايا القدس-كتيبة نابلس: فجرنا عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال

فلسطين تناشد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى غزة

فلسطين فلسطين تناشد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى غزة

وزير السياحة والآثار عماد حجازين

أخبار محلية حجازين: الاستثمار السياحي تركز في عمّان والعقبة والبحر الميت ولم يُراعِ خصوصية المحافظات

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1039) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:29) دقيقة كما تم التعامل مع (125) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(76) حادث إطفاء وب

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

وزير النقل الدكتور نضال القطامين

أخبار محلية وزير النقل يترأس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الخط الحجازي

مصرع 9 وإصابة 32 شخصا بانفجار في ولاية جامو وكشمير الهندية

عربي ودولي مصرع 9 وإصابة 32 شخصا بانفجار في ولاية جامو وكشمير الهندية



 
 





الأكثر مشاهدة