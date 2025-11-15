البدور لمدراء الصحة: راقبوا مخزون الأدوية في المراكز الصحية

04:27 م

الوكيل الإخباري- عقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم السبت اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة مع مديري مديريات الصحة في المحافظات، والبالغ عددهم 14 مديرية، لمناقشة سُبل رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الرقابة الميدانية على المراكز الصحية.





وخلال الاجتماع الذي حضرته الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، وجّه الوزير البدور مديري المديريات إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمراكز الصحية والاطلاع بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أهمية تدوير الكوادر الصحية لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل.



وشدّد البدور على ضرورة تفقد البنية التحتية للمراكز الصحية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، كما أوعز البدور إلى إدارة الخدمات في الوزارة بالتعاون التام مع مديريات الصحة في المحافظات لتنفيذ خطط صيانة مباني المراكز الصحية ومعالجة أي احتياجات فنية أو إنشائية بشكل عاجل.



وفي السياق ذاته، شدّد البدور على أهمية ضمان توفر الأدوية في المراكز الصحية دون انقطاع، موجهاً مديري مديريات الصحة إلى طلب الأدوية من مستودعات الوزارة وفق الحاجة الفعلية وقبل نفاد المخزون، وذلك حفاظاً على عدم انقطاع الدواء عن المواطنين تحت أي ظرف.



