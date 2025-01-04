مشروع نظام يعزز إلزامية قياس أثر قرارات الحكومة

ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب يكرم الفارس عبدالله الحوراني
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة لتنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2024-2028
-
تنويه امني بخصوص مخالفات السير
-
إعلان هام للسوريين في الأردن
-
"زراعة المفرق" تدعو المزارعين إلى مراجعتها للحصول على شهادة إنتاج الحبوب