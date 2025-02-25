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مفتي عام المملكة يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان مساء الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 25-02-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-   دعا سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الجمعة المقبل.

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وأشار الحسنات إلى أن مديريات الإفتاء في المحافظات كافة ستفتح أبوابها لاستقبال الشهادة برؤية هلال شهر رمضان المبارك، فيما سيكون التحري في باحة مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال بمنطقة دابوق.

 
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