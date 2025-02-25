مفتي عام المملكة يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان مساء الجمعة

الوكيل الإخباري- دعا سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الجمعة المقبل.

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