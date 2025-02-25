مفتي عام المملكة يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان مساء الجمعة

وأشار الحسنات إلى أن مديريات الإفتاء في المحافظات كافة ستفتح أبوابها لاستقبال الشهادة برؤية هلال شهر رمضان المبارك، فيما سيكون التحري في باحة مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال بمنطقة دابوق.
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