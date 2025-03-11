مناقشة تحديات مؤسسة المتقاعدين العسكريين وسبل دعمها وتطوير خدماتها

وتناول اللقاء، الذي ضم وفدًا برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، وعددًا من النواب وأعضاء الحزب، ووفدًا آخر برئاسة النائب مازن القاضي وأعضاء من حزب الميثاق الوطني، المشاريع التي تديرها المؤسسة لتحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز فرصهم المعيشية.
من جانبه، أكد الرقاد حرصه على التعاون مع مختلف الجهات لتعزيز عمل المؤسسة وتوسيع نطاق مشاريعها، وبما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
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