 
الثلاثاء 2025-03-11 04:08 م
 

مناقشة تحديات مؤسسة المتقاعدين العسكريين وسبل دعمها وتطوير خدماتها

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
مؤسسة المتقاعدين العسكريين
 
الثلاثاء، 11-03-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   عرض مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد خلال استقباله وفدين نيابيين اليوم الثلاثاء، لأبرز التحديات التي تواجه المؤسسة وسبل دعم المتقاعدين العسكريين، خلال استقباله وفدين نيابيين.

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وتناول اللقاء، الذي ضم وفدًا برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، وعددًا من النواب وأعضاء الحزب، ووفدًا آخر برئاسة النائب مازن القاضي وأعضاء من حزب الميثاق الوطني، المشاريع التي تديرها المؤسسة لتحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز فرصهم المعيشية.

 

وأبدى النواب استعدادهم للتعاون مع المؤسسة لدعم جهودها التطويرية وتعزيز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، مشيدين بالمستوى المتقدم الذي حققته المؤسسة، ودورها في رعاية من خدموا الوطن بإخلاص.


من جانبه، أكد الرقاد حرصه على التعاون مع مختلف الجهات لتعزيز عمل المؤسسة وتوسيع نطاق مشاريعها، وبما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين.

 
 
gnews

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