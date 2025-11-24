منتدى جبل العتمات ينظم موسم الأمن الثقافي السادس في جرش

وأكد محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، خلال حفل الافتتاح، أن منظومة الأمن والأمان في الأردن تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: القيادة الهاشمية الحكيمة، والقوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي والأجهزة الأمنية المحترفة، والشعب الأردني الوفي المخلص لوطنه وقيادته، مشيرًا إلى أن هذه الركائز تمثل الأساس في حماية الوطن وتعزيز استقراره.
وأشار قائد إقليم الشمال، العميد جمعة الحمايدة، إلى أن اللقاء مع أبناء المجتمع يشكّل مصدر اعتزاز لجهاز الأمن العام لما يعكسه من شراكة راسخة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع المحلي، مشيدًا بدور المنتدى في نشر الوعي وتعزيز قيم السلم المجتمعي، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الشامل.
وأكد الحمايدة اعتزاز مديرية الأمن العام بالشراكات المجتمعية الفاعلة، مؤكدًا استمرار جهاز الأمن العام في أداء واجباته بكل إخلاص وثبات ليبقى محل ثقة القيادة الهاشمية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
بدوره، قال رئيس المنتدى، المهندس خلدون العتمة، إن موسم الأمن الثقافي جاء لترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي من خلال برامج توعوية تستهدف تعزيز الوعي والمسؤولية المشتركة، مثمنًا دعم مديرية الأمن العام واهتمامها بهذا الموسم.
وقال المتحدث باسم المتقاعدين العسكريين، مالك الرواشدة، إن الأردن قام على مبادئ راسخة صاغها الهاشميون عبر تاريخ من الانتماء والفداء، مشيرًا إلى أن الجيش العربي والأجهزة الأمنية كانوا وما زالوا الدرع الحصين للوطن، وأن المتقاعدين مستمرون في تقديم خبراتهم لخدمة المجتمع وتعزيز الوعي الأمني، وأن تكريمهم هو تكريم للوطن ورجاله.
وشمل الحفل استعراضًا موسعًا لسيرة مدير الأمن العام الأسبق، المرحوم اللواء مأمون خليل حؤبش، الذي شكّل نموذجًا في الانضباط والالتزام والقيادة الميدانية، حيث جرى استذكار محطات بارزة من مسيرته المهنية وإسهاماته في تطوير العمل الأمني وتعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.
وفي ختام الحفل، كرم الحمايدة ورئيس بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، عددًا من الشخصيات ونخبة من شهداء الواجب ورجالات محافظة جرش، تقديرًا لتضحياتهم وإسهاماتهم في خدمة الوطن.
