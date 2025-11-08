مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى، ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو تايه، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
-
