مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه

09:17 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه بوفاة عاشق أبو تايه والد العين السابق خالد أبو تايه. اضافة اعلان





كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى، ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو تايه، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.