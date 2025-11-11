الملك يلتقي رئيسة الوزراء اليابانية ويؤكد أهمية تكثيف العمل على توسيع التعاون بين البلدين

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في طوكيو، اليوم الثلاثاء، أهمية تكثيف العمل على توسيع التعاون بين الأردن واليابان في مختلف المجالات، خاصة بين مؤسسات القطاع الخاص.

اضافة اعلان



وهنأ جلالته، رئيسة الوزراء اليابانية بمناسبة توليها منصبها في تشرين الأول الماضي، مؤكدا الحرص على البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان.



وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والممتدة لأكثر من 70 عاما.



وثمن جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، الدعم المالي والتقني الذي تقدمه اليابان للأردن لتنفيذ مشاريع في قطاعات ذات أولوية.



وأكد جلالة الملك ورئيسة الوزراء اليابانية أهمية الاتفاقيات التي وقعتها حكومتا البلدين على هامش الزيارة، في مجالي الأمن السيبراني وبرنامج دعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.



وبالحديث عن المستجدات في الشرق الأوسط، شدد جلالته على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، ووقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وحث جلالة الملك على تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة، وحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من تأدية مهامها وفقا لتكليفها الأممي، لافتا إلى أهمية جهود اليابان بهذا الشأن.