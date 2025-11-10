أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

07:06 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب الاثنين، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في كانون الأول المقبل، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.





وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.7% إلى 4027.88 دولار للأوقية (الأونصة).



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.7% إلى 4036.60 دولار للأوقية.



وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في تشرين الأول وسط خسائر في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.



وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام في أوائل تشرين الثاني وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول فترة إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق.



ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المشاركون في السوق بنسبة 67% خفض أسعار الفائدة في كانون الأول.