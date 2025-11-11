الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 295

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح الثلاثاء، شارع نابلس في مدينة جنين، وأعاقت حركة المركبات، ومنعتها من المرور، وقامت باستجواب السائقين، ودققت في هوياتهم.
وكما اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين، ودهمت منزلا، وفتشته.
ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ 295 على التوالي، حيث نزح 22 ألف فلسطيني من مخيم جنين، وهدم أكثر من 600 منزل في المخيم بشكل كامل، وتشير التقديرات أن الاحتلال هدم قرابة 33% من منازل المخيم، إضافة لشق واستحداث شوارع.
