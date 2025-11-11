الثلاثاء 2025-11-11 11:59 ص
 

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 295

الثلاثاء، 11-11-2025 11:53 ص
الوكيل الإخباري-   تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 295، بمزيد من الاقتحامات، وتفتيش للمنازل، وإعاقة حركة تنقل الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح الثلاثاء، شارع نابلس في مدينة جنين، وأعاقت حركة المركبات، ومنعتها من المرور، وقامت باستجواب السائقين، ودققت في هوياتهم.

وكما اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين، ودهمت منزلا، وفتشته.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ 295 على التوالي، حيث نزح 22 ألف فلسطيني من مخيم جنين، وهدم أكثر من 600 منزل في المخيم بشكل كامل، وتشير التقديرات أن الاحتلال هدم قرابة 33% من منازل المخيم، إضافة لشق واستحداث شوارع.
 
 
