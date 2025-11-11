الأمن يطلق مشروع حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة

ويأتي هذا المشروع، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتطوير الخدمات الطبية داخل مراكزها، وتزويدها بالمرافق والتقنيات والأنظمة الحديثة، التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء.
ويهدف مشروع الحوسبة إلى تسريع تقديم الخدمة الطبية المثلى للنزلاء، من خلال أتمتة السجلات الطبية لهم، وتوثيق السيرة المرضية، والفحوصات المخبرية والعلاجات المقدمة لهم إلكترونيًا، ما يتيح للكوادر الطبية متابعتهم بدقة عالية، وبما يرفع من كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة.
وحضر حفل الإطلاق، أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ومساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز، ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، ومندوبي شركة الحوسبة الصحية "حكيم"، وعدد من أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الهجرة الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة
-
إطلاق مبادرة لدعم الزراعة المستدامة وتمكين المزارعين
-
يوم قرآني في البادية الشمالية بالمفرق
-
اتفاقية تعاون بين دائرة الآثار العامة وجمعية أصدقاء الآثار والتراث
-
حوارية حول دور جوائز التميز في رفع تنافسية القطاع الخاص
-
مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات
-
اتفاقية بين "التنمية الاجتماعية" واتحاد كرة القدم لتنفيذ أنشطة لأطفال دور الرعاية
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل المدير العام للسياسة الأمنية والدفاعية