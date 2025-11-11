مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات

الوكيل الإخباري- وقعت بلدية السلط الكبرى، مذكرة تعاون مع الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، لتعزيز التعاون المشترك في المجال الوقائي والتوعوي للمجتمع المحلي.

وتهدف المذكرة التي وقعها عن البلدية رئيس لجنتها علي البطاينة، وعن الجمعية رئيسها الدكتور موسى الطريفي، إلى تنفيذ برامج وأنشطة توعوية وإعلامية تستهدف حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وخاصة بين فئة الشباب من خلال محاضرات وندوات وتدريبات ميدانية و إعلامية توعوية في مدينة السلط ومحافظة البلقاء.



أكد البطاينة أن مواجهة آفة المخدرات تعد مسؤولية وطنية مشتركة وأن البلدية ملتزمة بدعم الجهود الجادة التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني مشيدا بدور الأجهزة الأمنية بكافة كوادرها الذين يسهرون لأمن وأمان واستقرار الوطن والمواطن وحمايته ممن يحاولون تعكير صفوة.



وأشار إلى جهود الجمعية وإنجازاتها الواضحة على مستوى المملكة، مؤكدا أن هذه الشراكة ستكون ركيزة أساسية لتعزيز التوعية والوقاية في مجتمعنا.



بدوره، أشار الدكتور الطريفي إلى أن توقيع هذه المذكرة يشكل خطوة نوعية لتعزيز دور الشراكات المؤسسية في خدمة المجتمع، وستسهم في بناء برامج أكثر فاعلية تخدم أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة والتعليم والمجتمع الآمن.



وتضمّنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج والخطط ووضع آليات واضحة لقياس أثر الأنشطة ورفع مستوى التوعية في المجتمع المحلي.



وتأتي هذه المذكرة في إطار التوسع الاستراتيجي لخطط البلدية التنموية الهادفة إلى تحقيق حياة أفضل للمواطنين وتتوافق مع أهداف الجمعية في بناء شبكات تعاون محلية فاعلة لتعزيز الوقاية وحماية الأجيال المقبلة.