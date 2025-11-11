مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات

وتهدف المذكرة التي وقعها عن البلدية رئيس لجنتها علي البطاينة، وعن الجمعية رئيسها الدكتور موسى الطريفي، إلى تنفيذ برامج وأنشطة توعوية وإعلامية تستهدف حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وخاصة بين فئة الشباب من خلال محاضرات وندوات وتدريبات ميدانية و إعلامية توعوية في مدينة السلط ومحافظة البلقاء.
أكد البطاينة أن مواجهة آفة المخدرات تعد مسؤولية وطنية مشتركة وأن البلدية ملتزمة بدعم الجهود الجادة التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني مشيدا بدور الأجهزة الأمنية بكافة كوادرها الذين يسهرون لأمن وأمان واستقرار الوطن والمواطن وحمايته ممن يحاولون تعكير صفوة.
وأشار إلى جهود الجمعية وإنجازاتها الواضحة على مستوى المملكة، مؤكدا أن هذه الشراكة ستكون ركيزة أساسية لتعزيز التوعية والوقاية في مجتمعنا.
بدوره، أشار الدكتور الطريفي إلى أن توقيع هذه المذكرة يشكل خطوة نوعية لتعزيز دور الشراكات المؤسسية في خدمة المجتمع، وستسهم في بناء برامج أكثر فاعلية تخدم أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة والتعليم والمجتمع الآمن.
وتضمّنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج والخطط ووضع آليات واضحة لقياس أثر الأنشطة ورفع مستوى التوعية في المجتمع المحلي.
وتأتي هذه المذكرة في إطار التوسع الاستراتيجي لخطط البلدية التنموية الهادفة إلى تحقيق حياة أفضل للمواطنين وتتوافق مع أهداف الجمعية في بناء شبكات تعاون محلية فاعلة لتعزيز الوقاية وحماية الأجيال المقبلة.
وجرى تكليف عضو لجنة العلاقات العامة في الجمعية طلال العلاوين منسقا وممثلا عن الجمعية لدى بلدية السلط الكبرى.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة
-
إطلاق مبادرة لدعم الزراعة المستدامة وتمكين المزارعين
-
يوم قرآني في البادية الشمالية بالمفرق
-
اتفاقية تعاون بين دائرة الآثار العامة وجمعية أصدقاء الآثار والتراث
-
حوارية حول دور جوائز التميز في رفع تنافسية القطاع الخاص
-
الأمن يطلق مشروع حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة
-
اتفاقية بين "التنمية الاجتماعية" واتحاد كرة القدم لتنفيذ أنشطة لأطفال دور الرعاية
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل المدير العام للسياسة الأمنية والدفاعية