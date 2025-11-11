رئيس هيئة الأركان يستقبل المدير العام للسياسة الأمنية والدفاعية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الدفاع الألمانية، وسبل تطويرها في المجالات التدريبية واللوجستية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الألماني في عمان.
