رئيس هيئة الأركان يستقبل المدير العام للسياسة الأمنية والدفاعية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، المدير العام للسياسة الأمنية والدفاعية في وزارة الدفاع الألمانية “جاسبرويك” والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الدفاع الألمانية، وسبل تطويرها في المجالات التدريبية واللوجستية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.