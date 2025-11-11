الثلاثاء 2025-11-11 05:27 م
 

رئيس هيئة الأركان يستقبل المدير العام للسياسة الأمنية والدفاعية

رئيس هيئة الأركان يستقبل المدير العام للسياسة الأمنية والدفاعية
رئيس هيئة الأركان يستقبل المدير العام للسياسة الأمنية والدفاعية
 
الثلاثاء، 11-11-2025 04:10 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، المدير العام للسياسة الأمنية والدفاعية في وزارة الدفاع الألمانية “جاسبرويك” والوفد المرافق.

اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الدفاع الألمانية، وسبل تطويرها في المجالات التدريبية واللوجستية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.


حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الألماني في عمان.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

فلسطين عباس: ماضون على نهج ياسر عرفات حتى تحقيق الحرية والاستقلال

ل

اقتصاد محلي الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح بـ262 دولارا للطن

قرارات أمريكية هامة للراغبين بالسفر والاستقرار هناك

عربي ودولي قرارات أمريكية هامة للراغبين بالسفر والاستقرار هناك

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

ا

أخبار محلية إطلاق مبادرة لدعم الزراعة المستدامة وتمكين المزارعين

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

أخبار محلية يوم قرآني في البادية الشمالية بالمفرق

ب

شؤون برلمانية القاضي يقود توافقات نيابية لتشكيلة اللجان

ب

فلسطين صحة غزة: 6 آلاف حالة بتر مسجلة لدينا ربعها من الأطفال



 
 





الأكثر مشاهدة