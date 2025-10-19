نحو 10.1 مليار دينار أرباح استثمارات الفائض التأميني خلال 22 عاماً

06:33 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، الأحد، إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستثمر في عدة محافظ، منها أسهم في بورصة عمّان، إضافة إلى الاستثمار في محفظة السندات، وأدوات السوق النقدي، والاستثمارات العقارية وغيرها.





وأضاف أن صندوق الضمان يركّز على الربحية عند الاستثمار ضمن حدود المخاطر المقبولة، موضحاً أن أداء محفظة البورصة كان جيداً.



ولفت إلى أن الدخل الشامل مع نهاية الربع الثالث من عام 2025 جاء من شقّين: 809 ملايين دينار من الدخل الشامل المتعلق بالمحافظ، و741 مليوناً من ارتفاع قيمة الأسهم في السوق المالي، ما يدل على أن الاستثمارات في المحافظ تحقق دخلاً جيداً ضمن مخاطر مقبولة.



وفيما يخص الفوائض التأمينية، قال كناكرية إن الفائض التأميني يُحوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى الصندوق لاستثماره، مشيراً إلى أن الصندوق استثمر نحو 7.8 مليار دينار تم تحويلها كفائض تأميني خلال 22 عاماً.



وأضاف أن أرباح استثمارات الفائض التأميني بلغت نحو 10.1 مليار دينار.



وأوضح كناكرية أن "الفائض التأميني يتناقص عادة بسبب تزايد فاتورة التأمين، ولذلك توجد دراسات لمتابعة ديمومة هذا الصندوق".



يشار إلى أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لامست حاجز 18 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلة نمواً بمقدار 1.7 مليار دينار منذ بداية العام، وبنسبة نمو بلغت 10.6%، مدفوعة بنتائج المحافظ الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية.



