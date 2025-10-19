نحو 10.1 مليار دينار أرباح استثمارات الفائض التأميني خلال 22 عاماً

وأضاف أن صندوق الضمان يركّز على الربحية عند الاستثمار ضمن حدود المخاطر المقبولة، موضحاً أن أداء محفظة البورصة كان جيداً.
ولفت إلى أن الدخل الشامل مع نهاية الربع الثالث من عام 2025 جاء من شقّين: 809 ملايين دينار من الدخل الشامل المتعلق بالمحافظ، و741 مليوناً من ارتفاع قيمة الأسهم في السوق المالي، ما يدل على أن الاستثمارات في المحافظ تحقق دخلاً جيداً ضمن مخاطر مقبولة.
وفيما يخص الفوائض التأمينية، قال كناكرية إن الفائض التأميني يُحوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى الصندوق لاستثماره، مشيراً إلى أن الصندوق استثمر نحو 7.8 مليار دينار تم تحويلها كفائض تأميني خلال 22 عاماً.
وأضاف أن أرباح استثمارات الفائض التأميني بلغت نحو 10.1 مليار دينار.
وأوضح كناكرية أن "الفائض التأميني يتناقص عادة بسبب تزايد فاتورة التأمين، ولذلك توجد دراسات لمتابعة ديمومة هذا الصندوق".
يشار إلى أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لامست حاجز 18 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلة نمواً بمقدار 1.7 مليار دينار منذ بداية العام، وبنسبة نمو بلغت 10.6%، مدفوعة بنتائج المحافظ الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية.
-
أخبار متعلقة
-
بسبب عارض صحي.. الملك لن يعقد لقاءه مع رئيس وزراء سلوفينيا
-
الحكومة تقر نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمّان
-
إحالة موظف في أمانة عمّان إلى المدّعي العام بعد قيامه بتفتيش دون صلاحية
-
وفد رؤساء المحاكم الدستورية العرب يزور المدينة الأثرية في جرش
-
الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة
-
مهم إلى كافة السائقين حاملي الرخص من الفئة الأولى وحتى السادسة
-
تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي في النشر
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد