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ندوة في اربد حول الذكاء الاصطناعي

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جانب من الندوة
 
الإثنين، 21-07-2025 05:27 م

الوكيل الإخباري- نظمت اللجنة العلمية والابتكار في فرع إربد لنقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الاثنين ، ندوة علمية بعنوان: "إدارة المدن بذكاء: الذكاء الاصطناعي كأداة للحوكمة المحلية.

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وبين رئيس اللجنة الدكتور محمد الطعاني أهمية تطوير أداء البلديات عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب التحولات المحلية والإقليمية ويعزز مفاهيم المرونة، والاستباقية، والعدالة المكانية.


وأكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية بل أداة لإعادة تشكيل منظومة العمل البلدي، وتحقيق مستويات متقدمة من الشفافية والحوكمة.


من جانبه، قدم المتخصص في الذكاء الاصطناعي الدكتور حسين العمري في محاضرة تناول فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المحلية، مبيناً أثره في تحسين الخدمات العامة من خلال تحليل البيانات، ورصد احتياجات المواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم حركة المرور، وجدولة أعمال الصيانة.

 
 
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