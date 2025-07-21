ندوة في اربد حول الذكاء الاصطناعي

وبين رئيس اللجنة الدكتور محمد الطعاني أهمية تطوير أداء البلديات عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب التحولات المحلية والإقليمية ويعزز مفاهيم المرونة، والاستباقية، والعدالة المكانية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية بل أداة لإعادة تشكيل منظومة العمل البلدي، وتحقيق مستويات متقدمة من الشفافية والحوكمة.
من جانبه، قدم المتخصص في الذكاء الاصطناعي الدكتور حسين العمري في محاضرة تناول فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المحلية، مبيناً أثره في تحسين الخدمات العامة من خلال تحليل البيانات، ورصد احتياجات المواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم حركة المرور، وجدولة أعمال الصيانة.
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