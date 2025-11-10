ندوة في جرش بعنوان "تحليل لخطاب العرش السامي"

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الوسطية للفكر والثقافة في جرش، بالتعاون مع مديرية الثقافة، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "تحليل خطاب العرش السامي" الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة العشرين في قاعة مجلس المحافظة.

اضافة اعلان



وقال النائب محمد هديب، إن خطاب العرش عكس الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، مؤكدا أن الأردنيين يزدادون قوة والتفافا حول قيادتهم في الأزمات، وأن الأردن سيبقى كما أراده جلالة الملك قويا بمبادئه وثابتا بقيادة الهاشميين المنطلقة قيم الثورة العربية الكبرى.



من جهته، قال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره، إن الخطاب الملكي جاء شاملا ومعبرا عن الثوابت الوطنية والرؤية الهاشمية الحكيمة في قيادة مسيرة الإصلاح والبناء.



وأكد عدد من المشاركين، والدكتور محمد خالد المقابلة والدكتور علي قوقزه، خلال الندوة التي أدارها تمارا العزام، أن خطاب العرش السامي يمثل خارطة طريق وطنية شاملة تجسد تطلعات القيادة الهاشمية نحو مستقبل أكثر ازدهارا ومشاركة فاعلة في مسارات التحديث والإصلاح.