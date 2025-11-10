الإثنين 2025-11-10 06:53 م
 

ندوة في جرش بعنوان "تحليل لخطاب العرش السامي"

ب
جانب من الندوة
 
الإثنين، 10-11-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الوسطية للفكر والثقافة في جرش، بالتعاون مع مديرية الثقافة، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "تحليل خطاب العرش السامي" الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة العشرين في قاعة مجلس المحافظة.

اضافة اعلان


وقال النائب محمد هديب، إن خطاب العرش عكس الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، مؤكدا أن الأردنيين يزدادون قوة والتفافا حول قيادتهم في الأزمات، وأن الأردن سيبقى كما أراده جلالة الملك قويا بمبادئه وثابتا بقيادة الهاشميين المنطلقة قيم الثورة العربية الكبرى.


من جهته، قال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره، إن الخطاب الملكي جاء شاملا ومعبرا عن الثوابت الوطنية والرؤية الهاشمية الحكيمة في قيادة مسيرة الإصلاح والبناء.


وأكد عدد من المشاركين، والدكتور محمد خالد المقابلة والدكتور علي قوقزه، خلال الندوة التي أدارها تمارا العزام، أن خطاب العرش السامي يمثل خارطة طريق وطنية شاملة تجسد تطلعات القيادة الهاشمية نحو مستقبل أكثر ازدهارا ومشاركة فاعلة في مسارات التحديث والإصلاح.


وأشاروا إلى أن جلالة الملك يسبق الجميع برؤيته الفكرية والمنهجية، مبينين أن الخطاب الملكي شدد على أهمية التحديث السياسي وإصلاح القطاعين الصحي والتعليمي وتبني مفهوم التنمية الشاملة بمضمونه الحقيقي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أميركا تلغي أكثر من 1500 رحلة طيران في يوم واحد

عربي ودولي أميركا تلغي أكثر من 1500 رحلة طيران في يوم واحد

ب

تكنولوجيا 7 دعاوى قضائية ضد ChatGPT تتهمه بالتحريض على الانتحار

ي

أخبار محلية "الأردنية لإحياء التراث" تفوز بجائزة دولية

ب

أسواق ومال مؤشر "نيكي" الياباني يرتفع أكثر من 1%

الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"

أخبار محلية الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"

رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"

ل

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط توقعات بانتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عربي ودولي خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية



 
 





الأكثر مشاهدة