ندوة في جرش بعنوان "تحليل لخطاب العرش السامي"

وقال النائب محمد هديب، إن خطاب العرش عكس الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، مؤكدا أن الأردنيين يزدادون قوة والتفافا حول قيادتهم في الأزمات، وأن الأردن سيبقى كما أراده جلالة الملك قويا بمبادئه وثابتا بقيادة الهاشميين المنطلقة قيم الثورة العربية الكبرى.
من جهته، قال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره، إن الخطاب الملكي جاء شاملا ومعبرا عن الثوابت الوطنية والرؤية الهاشمية الحكيمة في قيادة مسيرة الإصلاح والبناء.
وأكد عدد من المشاركين، والدكتور محمد خالد المقابلة والدكتور علي قوقزه، خلال الندوة التي أدارها تمارا العزام، أن خطاب العرش السامي يمثل خارطة طريق وطنية شاملة تجسد تطلعات القيادة الهاشمية نحو مستقبل أكثر ازدهارا ومشاركة فاعلة في مسارات التحديث والإصلاح.
وأشاروا إلى أن جلالة الملك يسبق الجميع برؤيته الفكرية والمنهجية، مبينين أن الخطاب الملكي شدد على أهمية التحديث السياسي وإصلاح القطاعين الصحي والتعليمي وتبني مفهوم التنمية الشاملة بمضمونه الحقيقي.
