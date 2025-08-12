نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى

وبينت أنه اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
وأوضحت أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الأربعاء، وتنتهي مع نهاية يوم الأحد الموافق 17 آب الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
بلاغات عن انقطاع للتيار الكهربائي بمناطق شمال العاصمة عمان
-
تنويه هام بشأن انقطاع الكهرباء .. انتبه إلى هذه العلامة على العداد
-
الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه
-
بالتعاون مع الأردن ودول مشاركة.. الإمارات تنفذ الإسقاط الجوي ال69 على غزة
-
وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تجتاز تفتيش الجاهزية القتالية للربع الثالث
-
ختام بطولة المملكة للتصوير تحت الماء
-
"الأمانة" تستقبل 7480 طفلاً خلال فعاليات النادي الصيفي
-
تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الثلاثاء