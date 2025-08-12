الثلاثاء 2025-08-12 10:35 م
 

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى

الثلاثاء، 12-08-2025 10:17 م

الوكيل الإخباري-  نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

وبينت أنه اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.


وأوضحت أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الأربعاء، وتنتهي مع نهاية يوم الأحد الموافق 17 آب الجاري.

 
 
