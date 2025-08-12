نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى

الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

وبينت أنه اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.