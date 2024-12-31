نظام جديد لترخيص أنشطة المشتقات البترولية

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الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م. اضافة اعلان





ويأتي النِّظام لغايات تنظيم ممارسة الأنشطة المتعلِّقة بمحطَّات التزويد بالغاز الطَّبيعي المضغوط والغاز الطَّبيعي المسال، وممارسة نشاط استيرادها وشرائها وتصديرها ونقلها وتوزيعها وبيعها وتخزينها، وتحديد الرُّسوم الواجب استيفاؤها من المصرَّح لهم عند منحهم الرُّخصة لممارسة تلك الأنشطة.