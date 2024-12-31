 
الثلاثاء 2024-12-31 05:28 م
 

نظام جديد لترخيص أنشطة المشتقات البترولية

مصفاة بترول
بترول
الثلاثاء، 31-12-2024 04:38 م
الوكيل الإخباري-    أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.اضافة اعلان


ويأتي النِّظام لغايات تنظيم ممارسة الأنشطة المتعلِّقة بمحطَّات التزويد بالغاز الطَّبيعي المضغوط والغاز الطَّبيعي المسال، وممارسة نشاط استيرادها وشرائها وتصديرها ونقلها وتوزيعها وبيعها وتخزينها، وتحديد الرُّسوم الواجب استيفاؤها من المصرَّح لهم عند منحهم الرُّخصة لممارسة تلك الأنشطة.
 
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