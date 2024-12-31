نظام جديد لترخيص أنشطة المشتقات البترولية

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم ممارسة الأنشطة المتعلِّقة بمحطَّات التزويد بالغاز الطَّبيعي المضغوط والغاز الطَّبيعي المسال، وممارسة نشاط استيرادها وشرائها وتصديرها ونقلها وتوزيعها وبيعها وتخزينها، وتحديد الرُّسوم الواجب استيفاؤها من المصرَّح لهم عند منحهم الرُّخصة لممارسة تلك الأنشطة.
-
أخبار متعلقة
-
"التربية" تعلن عن الدفعة الثانية من مرشحي قروض إسكان المعلمين
-
"العلوم والتكنولوجيا" تمنح الحمادشة الدكتوراه الفخرية في الصيدلة
-
إقرار نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار
-
القبض على 12 مروجاً وتاجراً للمخدرات من بينهم مصنفان خطران
-
الحكومة ترفع سعر الديزل والبنزين 90
-
إقرار تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات
-
ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى