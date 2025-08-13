نقابة الخدمات العامة: تصريحات نتنياهو استفزازية والأردن عصيّ على المؤامرات

وأكد رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان اليوم، أن هذه التصريحات تكشف مجددًا عن طبيعة المشروع الصهيوني التوسعي، لكنها لن تنال من عزيمة الأردنيين، قيادةً وجيشًا وشعبًا، إذ أنهم جميعًا ملتفون حول قيادتهم الهاشمية في حماية الوطن والدفاع عن ثوابته.
وشدد أبو مرجوب على أن أي مشاريع ومحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين ستواجه بالرفض القاطع من أبناء الأردن كافة، مؤكدًا أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والرافضة لأي حلول على حساب الأردن أو فلسطين تمثل مرجعية وطنية وشعبية في مواجهة هذه التهديدات.
وأشار إلى أن الانسجام بين الموقف الرسمي والشعبي يشكّل درعًا حصينًا في مواجهة أي أطماع أو مشاريع تمس سيادة الأردن أو حقوق الشعب الفلسطيني.
وختم أبو مرجوب بأن عمال قطاع الخدمات والمهن الحرة والاتصالات كانوا وما زالوا في الصفوف الأمامية للدفاع عن الوطن، وسيبقون سندًا لقيادتهم في كل المواقف المصيرية.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية
-
اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي جهاد أبو بيدر
-
رداً على "النتن" .. بيان صادر عن عشيرة العبيدات
-
شركة كهرباء إربد تنفذ أعمال تمديد كيبل بعجلون لضمان استمرارية التيار
-
وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية
-
مدينة الحسن الرياضية وجهة العائلات ومتنفس الأطفال لممارسة الألعاب الرياضية
-
ورشة لتعزيز التّحوّل الرّقميّ في الجامعة الأردنيّة