نقابة الخدمات العامة: تصريحات نتنياهو استفزازية والأردن عصيّ على المؤامرات

09:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742194 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ما أسماه بـ"إسرائيل الكبرى" التي تشمل أراضي فلسطين وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، تصريحات استفزازية ومرفوضة، وتمثل تعديًا سافرًا على سيادة الأردن وأمنه الوطني. اضافة اعلان





وأكد رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان اليوم، أن هذه التصريحات تكشف مجددًا عن طبيعة المشروع الصهيوني التوسعي، لكنها لن تنال من عزيمة الأردنيين، قيادةً وجيشًا وشعبًا، إذ أنهم جميعًا ملتفون حول قيادتهم الهاشمية في حماية الوطن والدفاع عن ثوابته.



وشدد أبو مرجوب على أن أي مشاريع ومحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين ستواجه بالرفض القاطع من أبناء الأردن كافة، مؤكدًا أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والرافضة لأي حلول على حساب الأردن أو فلسطين تمثل مرجعية وطنية وشعبية في مواجهة هذه التهديدات.



وأشار إلى أن الانسجام بين الموقف الرسمي والشعبي يشكّل درعًا حصينًا في مواجهة أي أطماع أو مشاريع تمس سيادة الأردن أو حقوق الشعب الفلسطيني.



وختم أبو مرجوب بأن عمال قطاع الخدمات والمهن الحرة والاتصالات كانوا وما زالوا في الصفوف الأمامية للدفاع عن الوطن، وسيبقون سندًا لقيادتهم في كل المواقف المصيرية.