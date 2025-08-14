الخميس 2025-08-14 07:35 م
 

وزير الشباب يرعى حفل تكريم رواد العطاء والمسؤولية المجتمعية

الخميس، 14-08-2025 05:15 م
الوكيل الإخباري-  رعى وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، مندوبًا عن رئيس الوزراء، حفل تكريم نظمته جمعية الملتقى الوطني للتوعية والتطوير، اليوم الخميس في بيت شباب عمان، لرواد العطاء والمسؤولية المجتمعية، الذين تركوا بصمات واضحة في ميادين العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.اضافة اعلان


وأكد العدوان خلال حفل التكريم، بحضور رئيس مجلس أمناء الجمعية الدكتور محمد البدور وشخصيات وطنية واجتماعية، أن الأردن يعتز برواد جعلوا من العطاء رسالة ومن التضامن منهجًا، مشيرًا إلى أن تكريمهم يعد استثمارًا في المستقبل، ورسالة واضحة بأن قوة الوطن تقوم على العطاء المشترك، وأن الشباب هم طاقته الدافعة وسنده المتجدد.

وقال إن النماذج المكرَّمة تثبت أن العطاء لا يعرف حدودًا، ولا يرتبط بمنصب أو مكانة، بل يقوم على الإرادة الصادقة والرغبة الحقيقية في خدمة الوطن.

وشدد العدوان على أن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يؤكدان دائمًا على أهمية العمل التطوعي وضرورة ترسيخ ثقافته في المجتمع، لما له من دور محوري في خدمة الوطن وتنمية موارده البشرية، مبينًا أن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك، ويجسد وعي الشباب وانتماءهم لقضايا أمتهم.

من جانبه، أوضح البدور أن الجمعية، وبتوجيهات ملكية سامية، تسعى لتكون منصة فاعلة لدعم المبادرات الوطنية واحتضان الأفكار الخلَّاقة، بما يسهم في بناء الإنسان وتعزيز مسيرة التطوير والإنجاز.
وأكد حرص الجمعية على تشجيع الشباب على الإبداع والمشاركة المجتمعية، والتعاون مع مختلف القطاعات لمواجهة التحديات وتعزيز القيم الوطنية.

وأشار البدور إلى أن هذا الحفل يأتي امتدادًا لنهج مستمر منذ عام 2000، لتكريم رواد العطاء في مختلف المجالات، تأكيدًا على أن الجهد المخلص والعمل الصادق هما أساس التميز والنجاح.
 
 
