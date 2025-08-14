يوم طبي مجاني بمنطقة بلاص في عجلون غدًا

وتشمل فعاليات اليوم الطبي تقديم خدمات للمراجعين حول الكشف المبكر للأمراض المزمنة، وإجراء الفحص السريري، والتوعية الصحية، وتقديم الاستشارات التغذوية، وصرف الأدوية للمرضى، مع التركيز على المصابين بالأمراض المزمنة.
وتسعى الحملة إلى رفع الوعي الصحي وتعزيز الوقاية وتعديل نمط الحياة، بما يسهم في تحسين الواقع الصحي في المناطق المستهدفة.
وتبدأ الفعالية الطبية الساعة العاشرة والنصف صباحًا في مدرسة بلاص الثانوية للبنات.
-
أخبار متعلقة
-
"المتقاعدين العسكرين" تُدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو
-
بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان
-
صدور إرادة ملكية بترفيع قضاة - أسماء
-
موعد دوام المدارس الخاصة والوكالة في الاردن
-
المنطقة العسكرية الشمالية: القبض على شخص حاول اجتياز الحدود
-
الاحوال المدنية توضح الية توصيل جواز السفر الإلكتروني
-
٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
المدعي العام يوجه تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عُقد في منزل بإربد