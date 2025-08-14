الخميس 2025-08-14 05:14 م
 

يوم طبي مجاني بمنطقة بلاص في عجلون غدًا

الخميس، 14-08-2025 05:07 م
الوكيل الإخباري-  تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ضمن برنامج "لمسة شفاء" غدًا الجمعة، يومًا طبيًا مجانيًا متخصصًا في منطقة بلاص بمحافظة عجلون، بمشاركة الفريق الطبي للحملة الذي يضم أطباء اختصاص وفنيين وأخصائيي التغذية والصيادلة.اضافة اعلان


وتشمل فعاليات اليوم الطبي تقديم خدمات للمراجعين حول الكشف المبكر للأمراض المزمنة، وإجراء الفحص السريري، والتوعية الصحية، وتقديم الاستشارات التغذوية، وصرف الأدوية للمرضى، مع التركيز على المصابين بالأمراض المزمنة.

وتسعى الحملة إلى رفع الوعي الصحي وتعزيز الوقاية وتعديل نمط الحياة، بما يسهم في تحسين الواقع الصحي في المناطق المستهدفة.

وتبدأ الفعالية الطبية الساعة العاشرة والنصف صباحًا في مدرسة بلاص الثانوية للبنات.
 
 
