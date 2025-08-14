وزير الزراعة يستقبل السفير الكولومبي

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات في مكتبه اليوم الخميس، سفير جمهورية كولومبيا المعتمد لدى المملكة وغير المقيم ، إدوين أوستوس-ألفونسو، ومستشار الرئيس الكولومبي فيكتور دي كورّيا لوغو، وذلك ضمن زيارة رسمية للمملكة تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في القطاع الزراعي.

وخلال اللقاء، أكد خريسات عمق العلاقات الأردنية - الكولومبية وأهميتها، وضرورة البناء عليها عبر تفعيل مسودة مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون الزراعي، بما يشمل تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الإنتاج الزراعي.



كما استعرض الوزير، الميزان التجاري بين البلدين، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري، لا سيما في السلع الزراعية ذات الجودة العالية، وبما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين في كلا البلدين.