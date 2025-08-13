نقابة الصحفيين تنعى الزميل جهاد أبو بيدر

الوكيل الإخباري- نعى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين والهيئة العامة، بمزيد من الحزن والأسى، الزميل جهاد أبو بيدر الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأربعاء.

اضافة اعلان