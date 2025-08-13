الأربعاء 2025-08-13 05:17 م
 

نقابة الصحفيين تنعى الزميل جهاد أبو بيدر

جهاد أبو بيدر
جهاد أبو بيدر
 
الأربعاء، 13-08-2025 03:38 م

الوكيل الإخباري-   نعى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين والهيئة العامة، بمزيد من الحزن والأسى، الزميل جهاد أبو بيدر الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأربعاء.

واستذكرت النقابة مسيرة الفقيد المهنية الحافلة بالعطاء، ودوره البارز في خدمة الصحافة والإعلام، وإسهاماته في الدفاع عن قضايا المهنة.

 
 
