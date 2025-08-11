الإثنين 2025-08-11 10:57 م
 

نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة "أنقذوا أطفال غزة"

ت
جانب من الحملة
 
الإثنين، 11-08-2025 10:15 م

الوكيل الإخباري- أطلقت نقابة الصيادلة، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، حملتها الثالثة تحت شعار: "أنقذوا أطفال غزة"، لجمع حليب الأطفال من خلال التبرعات النقدية والعينية لتخفيف معاناتهم.

اضافة اعلان


وشهدت الحملة أول تبرع عيني من الزميلات والزملاء الصيادلة بتقديم 30 ألف علبة حليب بقيمة تقارب 120 ألف دينار وتم تسليم شاحنتين للهيئة.


وأكدت النقابة، في بيان اليوم الاثنين، استمرار استقبال التبرعات النقدية والعينية من الأفراد والجهات المختلفة داعية الزملاء والصيادلة للمشاركة والتبرع عبر خدمة كليك على الرقم JPA1957 أو من خلال فروع النقابة في جميع محافظات المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدانات نيابية ونقابية لجريمة الاحتلال استهداف الصحفيين

أخبار محلية إدانات نيابية ونقابية لجريمة الاحتلال استهداف الصحفيين

ا

أخبار محلية 3 وفيات و5 إصابات بحريق محل للعطور في ماركا ​

ماكرون وزوجته

عربي ودولي ماكرون وزوجته يجمعان معلومات عن الصحفية التي ادعت أن بريجيت مولودة ذكرا

ا

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لاستكمال أوراقهم للاستفادة من مشروع استصلاح الأراضي

محطة طاقة نووية

عربي ودولي حالة صدمة .. قناديل البحر تغلق أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الغربية

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

ت

أخبار محلية نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة "أنقذوا أطفال غزة"

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير

فلسطين زامير: الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يسيطر على مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة