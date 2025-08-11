نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة "أنقذوا أطفال غزة"

وشهدت الحملة أول تبرع عيني من الزميلات والزملاء الصيادلة بتقديم 30 ألف علبة حليب بقيمة تقارب 120 ألف دينار وتم تسليم شاحنتين للهيئة.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الاثنين، استمرار استقبال التبرعات النقدية والعينية من الأفراد والجهات المختلفة داعية الزملاء والصيادلة للمشاركة والتبرع عبر خدمة كليك على الرقم JPA1957 أو من خلال فروع النقابة في جميع محافظات المملكة.
