نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة "أنقذوا أطفال غزة"

الوكيل الإخباري- أطلقت نقابة الصيادلة، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، حملتها الثالثة تحت شعار: "أنقذوا أطفال غزة"، لجمع حليب الأطفال من خلال التبرعات النقدية والعينية لتخفيف معاناتهم.

وشهدت الحملة أول تبرع عيني من الزميلات والزملاء الصيادلة بتقديم 30 ألف علبة حليب بقيمة تقارب 120 ألف دينار وتم تسليم شاحنتين للهيئة.