نقابة المعاصر: ثبات أجور عصر الزيتون للموسم الجديد

الوكيل الإخباري-أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون ، عن جاهزية معاصر الزيتون في جميع مناطق المملكة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون.

اضافة اعلان

وقال الناطق الاعلامي لنقابة أصحاب المعاصر محمود العمري ان النقابة قررت المحافظة على ثبات أجور المعاصر دون تغيير ،مبينا ان هذه الخطوة تأتي رغم ما تعانيه المعاصر من تضخم في النفقات، ودعماً للمزارع و حفاظا على استقرار الأسعار .