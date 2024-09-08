نقابة المعاصر: ثبات أجور عصر الزيتون للموسم الجديد

ودعا العمري المزارعين بضرورة العناية بأشجار الزيتون في مزارعهم من خلال اتباع الممارسات الزراعية الجيدة ابتداءا من الحراثة إلى التسميد و التقليم و الري التكميلي ومكافحة الآفات ( خاصة ذبابة الزيتون)، ومراعاة أفضل مواعيد وطرق القطاف التي من شأنها انتاج كميات أفضل ذات جودة أعلى من زيت الزيتون البكر البلدي.
وبين انه بإمكان المزارعين مراجعة مديريات الإرشاد المنتشرة في كل مديريات الزراعة في المملكة للاستفادة من خبراتهم.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق عن موعد السماح ببدء عمل معاصر الزيتون يوم 15 /10 للموسم القادم.
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