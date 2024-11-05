 
الثلاثاء 2024-11-05 02:13 م
 

هذا ما ستدفعه المركبات حال تطبيق نظام الطرق المدفوعة على شارع الـ "100"

طريق ممر عمّان التنموي "شارع الـ 100"
طريق ممر عمّان التنموي "شارع الـ 100"
الثلاثاء، 05-11-2024 01:34 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة عن الانتهاء من تسليم الدراسات الهيكلية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمّان التنموي "شارع الـ 100" في مرحلته الأولى.

جاء ذلك في وثيقة تفاصيل تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، التي صدرت الثلاثاء، مشيراً إلى أن الدراسات الهيكيلة تشمل (الدراسات الفنية والقانونية والمالية).

، وأعلنت الحكومة في النصف الأول من العام الحالي عن توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية المتعلقة بمستشار المشروع، فيما أعدت خلال النصف الأول من العام 2023، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.

ومبادرة "رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)" جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

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تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسياً، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومتر؛ تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف دمجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.


التقرير اقترح رسما موحدا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أمريكي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أمريكي/ كيلومتر) للشاحنات.

واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها.

وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.

 
gnews

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