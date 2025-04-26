هيئة المكاتب والشركات الهندسية تعقد هيئتها العامة العادية

الوكيل الإخباري- ناقشت الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشركات الهندسية، اليوم السبت في مجمع النقابات المهنية، التقرير المقدم من الهيئة عن نشاطاتها للعام 2024، بحضور رئيس الهيئة المهندس عبد الله غوشة وأعضاء مجلس الهيئة، وممثل عن مجلس النقابة المهندس عماد الدباس.

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وناقش الحضور، خلال اجتماع الهيئة العامة، قضايا المهنة التي تهم المكاتب الهندسية، وقضايا واردات العمل الاستشاري، ووضع برنامج عمل الهيئة للعام 2025، حيث استمع رئيس وأعضاء مجلس الهيئة لملاحظات أصحاب المكاتب الهندسية وأجابوا عن استفساراتهم.



وشكلت الهيئة العامة لجان الإشراف على الانتخابات، فيما جرت تسمية رئيس لكل لجنة وذلك لمتابعة سير الانتخابات التي تنطلق الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد بمجمع النقابات المهنية في عمان لتغلق الصناديق في تمام الساعة 7 مساء ويبدأ الفرز بعد إغلاق الصناديق بنفس المكان.