هيئة تنظيم الطيران المدني تطلق حملة التطعيم لموظفيها للقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأكد الكابتن مستو أن الحملة قد أثبتت جدواها في السنوات الماضية بتقليل أثر الإنفلونزا الموسمية بين الموظفين وانعكاسها إيجابيا بتحسين بيئة العمل للموظفين بالإضافة إلى أهمية المطعوم لتحييد أعراض الإنفلونزا الحادة وخاصة في ظل وجود متحورات لوباء كوفيد 19.
كما شدد الكابتن مستو على ضرورة التوعية الصحية للموظفين من خلال إطلاق الحملات التوعوية وتأمين المستلزمات الطبية التي من شأنها أن تساهم في وقايتهم والحد من الإصابة بالأمراض لأنها واجب وأمانة كل مسؤول أمام رعيته.
وكانت الهيئة وضمن هذه المنهجية قد نظمت يوما توعويا تثقيفيا حول سرطان الثدي بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان والبرنامج الأردني لسرطان الثدي لتشجيع وتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي استهدف المجتمع النسائي حيث تم حضوره من قبل مجتمع الطيران المدني ككل في مطار عمان المدني– ماركا.
الموظفون بدورهم عبروا عن شكرهم وامتنانهم للهيئة على هذه الحملة الطبية التي قامت بها في هذا التوقيت الموسمي الهام حيث يتعرض الكثيرين من الأشخاص للإصابات المتكررة بالإنفلونزا وما يترتب عليها من مضاعفات وأعراض.
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