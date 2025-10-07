هيثم الوكيل يرقد على سرير الشفاء بعد تعرضه لحادث سير

وأكد الفريق الطبي أن حالة الزميل هيثم الوكيل مستقرة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة التي أظهرت وجود رضوض وكسور في الأضلاع، فيما يواصل تلقي الرعاية اللازمة تحت إشراف طبي متخصص.
ويتلقى الزميل هيثم الوكيل العناية الطبية على سرير الشفاء، وسط تمنيات زملائه ومحبيه له بالشفاء العاجل والعودة القريبة إلى نشاطه الإعلامي.
ووجه الزميل هيثم الوكيل شكره للدكتور معتز حدادين اخصائي جراحة الصدر ، والكادر الطبي والاداري في المستشفى السعودي على الرعاية والاهتمام البالغ بصحته.
