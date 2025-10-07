الثلاثاء 2025-10-07 02:49 م
 

هيثم الوكيل يرقد على سرير الشفاء بعد تعرضه لحادث سير

الإعلامي هيثم محمد الوكيل
الإعلامي هيثم محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 07-10-2025 12:02 م
الوكيل الإخباري-   يخضع الزميل الإعلامي هيثم محمد الوكيل للعلاج والمراقبة الطبية في المستشفى السعودي، بعد تعرضه لحادث سير  أمس الإثنين.اضافة اعلان


وأكد الفريق الطبي أن حالة الزميل هيثم الوكيل مستقرة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة التي أظهرت وجود رضوض وكسور في الأضلاع، فيما يواصل تلقي الرعاية اللازمة تحت إشراف طبي متخصص.

ويتلقى الزميل هيثم الوكيل العناية الطبية على سرير الشفاء، وسط تمنيات زملائه ومحبيه له بالشفاء العاجل والعودة القريبة إلى نشاطه الإعلامي.

ووجه الزميل هيثم الوكيل شكره للدكتور معتز حدادين اخصائي جراحة الصدر ، والكادر الطبي والاداري في المستشفى السعودي على الرعاية والاهتمام البالغ بصحته.
 
 
