الأحد 2025-09-21 11:29 م
 

ورشة بالعقبة توصي بتمكين القيادات النقابية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 21-09-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري- أوصت ورشة متخصصة في العقبة نظمتها النقابة العامة للعاملين في الموانئ، بالتعاون مع ‏الاتحاد الدولي لعمال النقل بضرورة تمكين القيادات النقابية.‏

وتأتي هذه الورشة، بحسب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، في إطار ‏حرص الاتحاد على دعم القيادات النقابية وتمكينها وإيجاد حلول عملية تسهم ‏في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي القائم على الشراكة الحقيقية بين أطراف ‏الإنتاج.‏


وبين أن توجه الاتحاد العام في دورته المقبلة تخصيص 20 بالمئة من مقاعد مجلس الإدارة لفئة الشباب، إضافة إلى 20 بالمئة ‏للإناث ينسجم مع التوجهات الوطنية.


من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، بيكر خندقجي، أن التعاون مع النقابات ‏الأردنية يشكل نموذجاً يحتذى به، معتبرا أن بناء قدرات القادة النقابيين خطوة أساسية ‏نحو حركة عمالية قوية قادرة على إحداث التغيير، ليس فقط محلياً بل على المستوى الإقليمي والدولي.‏


وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمود ادبيس الى أن الورشة ناقشت سبل تطوير مهارات التفاوض، وصياغة استراتيجيات مستدامة، وتمكين النقابيين من أدوات عملية ‏تساعدهم على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة.‏


وتأتي هذه الفعالية في إطار الاهتمام المستمر بدعم الحركة النقابية، وتسليط الضوء على الدور ‏المحوري للنقابات في تحسين ظروف العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية.

 
 
