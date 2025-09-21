ورشة بالعقبة توصي بتمكين القيادات النقابية

الوكيل الإخباري- أوصت ورشة متخصصة في العقبة نظمتها النقابة العامة للعاملين في الموانئ، بالتعاون مع ‏الاتحاد الدولي لعمال النقل بضرورة تمكين القيادات النقابية.‏

وتأتي هذه الورشة، بحسب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، في إطار ‏حرص الاتحاد على دعم القيادات النقابية وتمكينها وإيجاد حلول عملية تسهم ‏في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي القائم على الشراكة الحقيقية بين أطراف ‏الإنتاج.‏



وبين أن توجه الاتحاد العام في دورته المقبلة تخصيص 20 بالمئة من مقاعد مجلس الإدارة لفئة الشباب، إضافة إلى 20 بالمئة ‏للإناث ينسجم مع التوجهات الوطنية.



من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، بيكر خندقجي، أن التعاون مع النقابات ‏الأردنية يشكل نموذجاً يحتذى به، معتبرا أن بناء قدرات القادة النقابيين خطوة أساسية ‏نحو حركة عمالية قوية قادرة على إحداث التغيير، ليس فقط محلياً بل على المستوى الإقليمي والدولي.‏



وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمود ادبيس الى أن الورشة ناقشت سبل تطوير مهارات التفاوض، وصياغة استراتيجيات مستدامة، وتمكين النقابيين من أدوات عملية ‏تساعدهم على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة.‏