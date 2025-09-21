ورشة بالعقبة توصي بتمكين القيادات النقابية

وتأتي هذه الورشة، بحسب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، في إطار حرص الاتحاد على دعم القيادات النقابية وتمكينها وإيجاد حلول عملية تسهم في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي القائم على الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج.
وبين أن توجه الاتحاد العام في دورته المقبلة تخصيص 20 بالمئة من مقاعد مجلس الإدارة لفئة الشباب، إضافة إلى 20 بالمئة للإناث ينسجم مع التوجهات الوطنية.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، بيكر خندقجي، أن التعاون مع النقابات الأردنية يشكل نموذجاً يحتذى به، معتبرا أن بناء قدرات القادة النقابيين خطوة أساسية نحو حركة عمالية قوية قادرة على إحداث التغيير، ليس فقط محلياً بل على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمود ادبيس الى أن الورشة ناقشت سبل تطوير مهارات التفاوض، وصياغة استراتيجيات مستدامة، وتمكين النقابيين من أدوات عملية تساعدهم على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة.
وتأتي هذه الفعالية في إطار الاهتمام المستمر بدعم الحركة النقابية، وتسليط الضوء على الدور المحوري للنقابات في تحسين ظروف العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب باعتراف البرتغال رسميا بالدولة الفلسطينية
-
أنشطة وفعاليات شبابية في عدد من المراكز
-
انطلاق فعاليات ملتقى الشعر والقصة في الزرقاء
-
الملك يلتقي رئيس النمسا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك
-
جامعات تواصل حصد الإنجازات في التصنيفات الدولية
-
مجلس الوزراء يقرّ قانون استغلال النحاس والمعادن في أبو خشيبة
-
بيان دولي مشترك من ضمنه الأردن يدعو للالتزام بقوانين جنيف وحماية المدنيين في النزاعات
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات