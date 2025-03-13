ورشة تعريفية ببرامج "جيدكو" في عجلون

وأكد النائب الدكتور عبدالحليم العنانبة الذي رعى افتتاح الورشة، أهمية البرامج والمشاريع التي تنفذها "جيدكو" لمحافظة عجلون، والتي تتمتع بميزات نسبية وطبيعية وبيئية وسياحية وتحتاج الى المزيد من الدعم وتخصيص المنح لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية لتمكينهم من الاستفادة منها .
وبين أهمية الدور الذي تقوم به "جيدكو" الذراع الحكومي الرسمي للتعاون مع القطاع الخاص ودعم وتطوير المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن ومساعدتها على التطور والنمو، مثمنا جهود القائمين على هذه الورشة والتي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.
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