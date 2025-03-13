ورشة تعريفية ببرامج "جيدكو" في عجلون

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية البيئة الأردنية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات في المركز الثقافي بعجلون، ورشة تعريفية ببرامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" لعدد من ممثلي الجمعيات و المشاريع السياحية و الزراعية و البيئية و الريادية .

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وأكد النائب الدكتور عبدالحليم العنانبة الذي رعى افتتاح الورشة، أهمية البرامج والمشاريع التي تنفذها "جيدكو" لمحافظة عجلون، والتي تتمتع بميزات نسبية وطبيعية وبيئية وسياحية وتحتاج الى المزيد من الدعم وتخصيص المنح لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية لتمكينهم من الاستفادة منها .