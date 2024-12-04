ورشة عمل وطنية حول تغير المناخ والإحصاءات ذات العلاقة بالكوارث في الأردن

12:20 م

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الوكيل الإخباري- في خطوة هامة نحو تعزيز القدرات الإحصائية ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التغير المناخي والكوارث، افتتح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ورشة العمل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والإحصاءات ذات العلاقة بالكوارث في الأردن، والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئةUNEP والاسكوا ومنظمة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR وشعبة الأمم المتحدة للإحصاء UNSD بالتعاون مع الدائرة ، في الفترة ما بين 3-5 كانون الأول 2024. اضافة اعلان





وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور فريحات على أهمية هذه الورشة، والتي جاءت في وقت مثالي حيث تستعد دائرة الإحصاءات العامة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2025، والذي سيوفر قاعدة بيانات شاملة يمكن الاستفادة منها في قياس حركة السكان بسبب الكوارث، والدور المحوري للمركز الوطني التفاعلي في دائرة الإحصاءات العامة والذي سيكون منصة متقدمة تتيح لمستخدمي البيانات الوصول إليها وللمعلومات الخاصة بإحصاءات التغير المناخي والكوارث بكل سهولة وشفافية ، من حيث السكان الذين تم إجلاؤهم والنازحون داخليا والنازحون دوليا والمعاد توطينهم والسكان العائدون، بالإضافة إلى استخدام GIS للمناطق الأكثر عرضة للكوارث والتغير المناخي، وتسجيل الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان.



وأشار الدكتور فريحات إلى سعي الدائرة المستمر نحو تعزيز وتطوير القدرات الإحصائية ومواكبة التطورات والتحديثات المكثفة على الصعيد الوطني، وتعزيز جودة البيانات التي تنتجها الدائرة وتستخدمها في متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام والمتعلقة بالهدف 11 والهدف 13 بشكل خاص.



وفي نهاية كلمته، قدم الدكتور فريحات الشكر والتقدير للمشاركين والمنظمات الدولية الداعمة ، على دعمهم المستمر وتعاونهم في تنظيم هذه الورشة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات أسهمت بشكل كبير في نجاح العديد من المشاريع والمبادرات في المملكة، كما دعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة قد شهدت حضورًا من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، واستعرضت أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال إحصاءات الكوارث والتغير المناخي.