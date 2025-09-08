وزارة البيئة تعقد اجتماعا تشاوريا لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة البيئة اليوم الاثنين اجتماعا تشاوريا برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي، لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل الوطنية.



وجرى خلال الاجتماع استعراض الأهداف الرئيسية للاستراتيجية التي تهدف إلى صون الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، وضمان الاستخدام المستدام للتنوع الحيوي بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.

كما تم التأكيد على تكامل الأدوار بين الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة لضمان التنفيذ الفعال للخطة وتحقيق الأهداف المرجوة.



وحضر الاجتماع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الزراعة صائب خريسات، ووزير البيئة أيمن سليمان، وأمين عام وزارة المياه والري مندوبا عن وزير المياه والري، وأمين عام وزارة البيئة عمر عربيات.



وأكد المشاركون أن اعتماد هذه الاستراتيجية يشكل محطة مفصلية في تعزيز مكانة الأردن الإقليمية والدولية في ملف البيئة والتنوع الحيوي، وبما يسهم في الوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.