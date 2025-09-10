وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم درعاً تكريمياً

03:25 م

الوكيل الإخباري- مندوبة عن دولة رئيس الوزراء، كرّمت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام م. بدرية البلبيسي، وزارة التنمية الاجتماعية، تقديراً لجهودها المتميزة في تنفيذ دراسة تقييم الأثر بنجاح، ومساهمتها الفاعلة في نجاح مأسسة نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات. اضافة اعلان





وتسلّم الدرع التكريمي نيابة عن الوزارة، أمين عام الوزارة د. برق الضمور، خلال فعالية الإشهار التي نظمتها، أمس الثلاثاء، وحدة تقييم الأثر في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).



يُشار إلى أنّ نظام تقييم الأثر تم إقراره في شباط الماضي، بهدف ضمان جودة التشريعات والسياسات والاستقرار التشريعي ودعم عمليات اتخاذ القرار ومأسسته بنظام مبني على المعلومات والبيانات، ودخل حيز النفاذ في الثاني من أيلول الجاري، أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.