وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم درعاً تكريمياً

وتسلّم الدرع التكريمي نيابة عن الوزارة، أمين عام الوزارة د. برق الضمور، خلال فعالية الإشهار التي نظمتها، أمس الثلاثاء، وحدة تقييم الأثر في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
يُشار إلى أنّ نظام تقييم الأثر تم إقراره في شباط الماضي، بهدف ضمان جودة التشريعات والسياسات والاستقرار التشريعي ودعم عمليات اتخاذ القرار ومأسسته بنظام مبني على المعلومات والبيانات، ودخل حيز النفاذ في الثاني من أيلول الجاري، أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
