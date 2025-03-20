وزارة الخارجية ترحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وخصوصًا المكالمة الهاتفية الأخيرة بين فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، التي تُعتبر خطوة مهمة نحو وضع حد للحرب وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، في هذا السياق أهمية جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، المستهدفة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال استضافتها لمحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وروسيا الاتحادية الصديقة، يوم الأحد المقبل في مدينة جدة.