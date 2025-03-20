وزارة الخارجية ترحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، في هذا السياق أهمية جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، المستهدفة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال استضافتها لمحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وروسيا الاتحادية الصديقة، يوم الأحد المقبل في مدينة جدة.
وثمّن السفير القضاة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها الرئيس في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، مؤكدًا دعم الأردن لكافة الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
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