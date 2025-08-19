وزارة الداخلية تـَقرّر السماح للمواطنين الفيتناميين بدخول المملكة دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة

ووفقا لهذا القرار، يسمح للمواطنين الفيتناميين بدخول أراضي المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وذلك بإمكانية حصولهم على تأشيرات الدخول من موقع التأشيرة الإلكترونية أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.
ويأتي هذا القرار، لغايات تشجيع السياحة، من خلال تسهيل إجراءات دخول السياح الفيتناميين إلى المملكة، وأيضا بهدف الاستمرار في تقديم التسهيلات التي تعزز الاقتصاد الوطني، من خلال جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال الفيتناميين، و تشجيعهم على الاستثمار في المملكة، خاصة أن هذه دولة فيتنام تشهد نموا اقتصاديا مزدهرا.
