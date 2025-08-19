وزارة الداخلية تـَقرّر السماح للمواطنين الفيتناميين بدخول المملكة دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة

الوكيل الإخباري- قررت وزارة الداخلية السماح للمواطنين الفيتناميين بدخول المملكة دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة، وذلك اعتبارا من تاريخه، وذلك استكمالا لقرارات سابقة تم اتخاذها في سياق السماح لرعايا دول مختلفة بذلك.

ووفقا لهذا القرار، يسمح للمواطنين الفيتناميين بدخول أراضي المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وذلك بإمكانية حصولهم على تأشيرات الدخول من موقع التأشيرة الإلكترونية أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.