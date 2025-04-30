وزارة الشباب تنهي مقابلات الفوج الثالث من برنامج "نشامى" لإعداد القيادات الشبابي

الوكيل الإخباري- اختتمت أمس الثلاثاء في مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، مقابلات الفوج الثالث من برنامج "نشامى"، أحد البرامج الحيوية ضمن المشروع الوطني لإعداد القيادات الشبابية، والذي يهدف إلى تأهيل وتمكين كوادر شبابية قادرة على الإسهام الفعّال في مجالات العمل الوطني والمجتمعي.

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وأكدت مديرة المركز الدكتورة شروق الهاشم، أن المقابلات شهدت تنافسية ملحوظة بين المتقدمين، ما يعكس وعياً متقدماً لدى الشباب الأردني بأهمية الانخراط في برامج التنمية القيادية، مشيرة إلى أن الفوج الثالث سيضم نخبة نوعية من المشاركين تمثل مختلف محافظات المملكة.



من جانبه، أوضح رئيس قسم التدريب الشبابي في الوزارة سلامة سند، أن عدد المتقدمين للبرنامج بلغ 127 شاباً وشابة، تأهل منهم 96 مرشحاً ومرشحة لمرحلة المقابلات، تمهيداً لاختيار 25 مشاركاً للانضمام إلى الفوج الثالث، وفق معايير تقييم دقيقة تضمن العدالة والشفافية.