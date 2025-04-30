وزارة الشباب تنهي مقابلات الفوج الثالث من برنامج "نشامى" لإعداد القيادات الشبابي

وأكدت مديرة المركز الدكتورة شروق الهاشم، أن المقابلات شهدت تنافسية ملحوظة بين المتقدمين، ما يعكس وعياً متقدماً لدى الشباب الأردني بأهمية الانخراط في برامج التنمية القيادية، مشيرة إلى أن الفوج الثالث سيضم نخبة نوعية من المشاركين تمثل مختلف محافظات المملكة.
من جانبه، أوضح رئيس قسم التدريب الشبابي في الوزارة سلامة سند، أن عدد المتقدمين للبرنامج بلغ 127 شاباً وشابة، تأهل منهم 96 مرشحاً ومرشحة لمرحلة المقابلات، تمهيداً لاختيار 25 مشاركاً للانضمام إلى الفوج الثالث، وفق معايير تقييم دقيقة تضمن العدالة والشفافية.
ويُعد برنامج "نشامى" أحد البرامج النوعية التي ينفذها المركز، ويتضمن 80 ساعة تدريبية موزعة على 4 مراحل، تركز على صقل المهارات القيادية وتعزيز مفاهيم الريادة المجتمعية والعمل التطوعي، بما يتماشى مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، ويسهم في تحقيق رؤية وزارة الشباب بالاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من أداء دور فاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
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