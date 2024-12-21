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وزارة الصحة تنفي تصريحات منسوبة لوزير الصحة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
السبت، 21-12-2024 04:59 م

الوكيل الإخباري-  نفت وزارة الصحة التصريحات المنسوبة لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري في إطار رد الوزارة على أسئلة موجهة من قبل أحد النواب، والتي نشرتها عدد من وسائل الإعلام، حول وجود خطة استراتيجية لبناء مستشفى متخصص لمعالجة السرطان في الكرك.

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ودعت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إلى توخي الدقة قبل النشر والرجوع للوزارة حول اي استفسار، موضحة ان اجابتها على هذا السؤال لم تتطرق إلى وجود خطة لبناء مستشفى للسرطان في الكرك، وان الإجابة على هذا السؤال تضمنت ما يلي:


• بحسب بيانات السجل الوطني للسرطان فإن الزيادة في حالات السرطان في الأردن هي عامة وتشمل مختلف المحافظات، خاصة السرطانات المرتبطة بالتدخين، ويفسره انتشار عوامل الخطورة للسرطان خاصة التدخين والسمنة وقد تم إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحتهما.


• تم إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على السرطان، وهي في مراحلها النهائية تمهيدا للإطلاق. وستتضمن إعداد خطة للتوسع في وحدات علاج السرطان بناء على بيانات سجل السرطان والتنبؤ المستقبلي.


• حاليا تم رفد مستشفى الكرك الحكومي ومركز صحي غور المزرعة بجهاز ماموغرام للكشف المبكر عن أورام الثدي. والعمل جار على بدء إطلاق الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.


• علما بان مركز الحسين للسرطان بدأ بتأسيس مركز جديد في محافظة العقبة سيتضمن المركز عيادات خارجية تقدم خدمات طبية متنوعة تشمل الفحوصات للكشف المبكر عن السرطان والعلاج الكيميائي والأشعة والفحوصات المخبرية، ويتم استقبال الحالات ضمن الاتفاقيه المبرمة مع وزارة الصحة. 

 
gnews

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